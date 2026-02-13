Iguane giù dagli alberi poi finiscono nei tacos | il video su TikTok che ha disgustato tutto il web e che non ti puoi perdere

Iguane giù dagli alberi, poi finiscono nei tacos: il video su TikTok che ha disgustato tutto il web (e che non ti puoi perdere). La scena si svolge in Florida, dove le iguane verdi, introdotte negli anni Sessanta e ormai molto diffuse nel sud dello Stato, scivolano dagli alberi e finiscono direttamente nelle cucine di alcuni ristoranti di tacos. Le immagini mostrano chiaramente come questi rettili, apparentemente innocui, vengano catturati e utilizzati come ingrediente, suscitando reazioni di sdegno tra gli utenti online. È un fenomeno raro, ma che si sta facendo strada sui social, alimentato anche dalla curiosità di

Partiamo dal fenomeno naturale. Le iguane verdi, introdotte in Florida negli anni Sessanta e ormai diffuse soprattutto nel sud dello Stato, sono animali ectotermi: la loro temperatura corporea dipende da quella ambientale. Quando il termometro scende sotto una certa soglia – indicativamente attorno ai 10°C, anche se non esiste un dato da laboratorio definitivo – il metabolismo rallenta, la frequenza cardiaca e respiratoria diminuiscono, gli impulsi nervosi diventano meno efficienti. Perdono il controllo motorio, non riescono più ad aggrapparsi ai rami e cadono al suolo. Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di animali morti.