Ieri in Campania | casi di scabbia tra pazienti e personale al Ruggi di Salerno

Ieri al Ruggi di Salerno, tra pazienti e personale sanitario, sono stati registrati diversi casi di scabbia, che si sono diffusi rapidamente a causa di un problema di igiene nei reparti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di giovedì 12 febbraio 2026. Avellino – Il percorso verso le prossime elezioni amministrative si conferma più complesso del previsto per le coalizioni cittadine. Centrosinistra e centrodestra sono nella medesima situazione di difficoltà interna, e tra l’altro ancora alle prese con l’individuazione di un candidato sindaco capace di compattare gli schieramenti e intercettare un consenso ampio. (LEGGI QUI) Benevento – Sviluppi nella vicenda della mensa scolastica posta a servizio dei bambini delle Scuole primarie Sant’Angelo a Sasso e Plesso Pacevecchia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Otto persone sono risultate positive alla scabbia al Ruggi di Salerno.

La direzione dell’ospedale Ruggi di Salerno ha confermato ufficialmente i casi di scabbia riscontrati tra pazienti e operatori sanitari.

