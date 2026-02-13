ICW | Info & Card finale Fight Forever | Punto di Non Ritorno

Mirko Mori difenderà il titolo di Campione Italiano di wrestling durante l'evento “Fight Forever: Punto di Non Ritorno”, che si terrà sabato 14 febbraio al MC2 Sport Village di Assago. La sfida vede coinvolti anche Tony Castano e Flamingo, in un Triple Treat Match che promette grandi emozioni. La serata inizia alle 20:30 e i biglietti sono disponibili online.

Le Info e la Card finale di "ICW Fight Forever: Punto di Non Ritorno", in programma Sabato 14 Febbraio a Assago (MI): ICW Fight Forever: Punto di Non Ritorno Sabato 14 Febbraio – Assago (MI) MC2 Sport Village – Via Giuseppe Di Vittorio 4 Inizio Ore 20:30 – Biglietti Online QUI Triple Treat Match for Campione Italiano Wrestling ICW Mirko Mori (c) Vs Tony Castano Vs Flamingo. Titoli di Coppia ICW L'Orda (Luca Bjorn & Rust) (c) Vs Gold & Flow (Pedro e Axel Flow). Six Man Tag Tam Match Reed Family (Mark Reed, Machete & Dave Atlas) Vs El Ghepardero Especial &???. I Quit Match Jesse Jones Vs RIOT. Nico Inverardi Vs Xstasis.