ICE List | la battaglia digitale contro la milizia di Trump

Dominick Skinner, irlandese e creatore di ICE List, definisce la sua azione come una reazione a un regime, sottolineando che il suo obiettivo è contrastare la milizia di Trump attraverso strumenti digitali. Skinner ha sviluppato questa piattaforma per impedire alle forze di estrema destra di diffondere misinformation e influenzare le elezioni, utilizzando tecnologie avanzate di monitoraggio online.

«Quello che stiamo facendo è la reazione a un regime». Non usa mezzi termini l’irlandese Dominick Skinner, creatore di ICE List. Put ICE on ice è il claim che riassume l’obiettivo del sito: porre fine alle operazioni della United States Immigration and Customs Enforcement. «Si tratta di un progetto di open journalism con il fine di raccogliere e condividere informazioni che possano essere utili per perseguire legalmente gli agenti dell’agenzia», viene spiegato. Tutto è cominciato a giugno 2025, con le minacce della segretaria alla Sicurezza Usa, Kristi Noem: chiunque negli States avesse reso pubblica l’identità degli uomini dell’ICE sarebbe stato arrestato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

