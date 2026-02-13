I veri comuni montani ora avranno le briciole

I piccoli comuni montani italiani si preparano a perdere una quota significativa dei fondi destinati alle zone rurali, dopo che il governo ha annunciato un taglio alle risorse destinate alle aree più svantaggiate. La decisione, motivata da nuove linee guida europee, ha scatenato proteste tra gli amministratori locali, che denunciano come questa scelta possa mettere a rischio servizi e infrastrutture. Un dettaglio che fa salire la preoccupazione è il fatto che molti di questi paesi, già in difficoltà, ora si troveranno con meno soldi per mantenere scuole, strade e assistenza sociale.

Montagne a rischio: l'allarme dei piccoli comuni, tra fondi a rischio e una definizione di "montanità" da rivedere. Pesaro, 13 febbraio 2026 – Una nuova definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni montani rischia di penalizzare i piccoli centri più isolati, diluendo gli aiuti e lasciando ai comuni più fragili solo una quota risibile dei fondi disponibili. L'allarme arriva dal sindaco di Frontino, Andrea Spagna, che sottolinea come una classificazione troppo ampia possa vanificare gli sforzi delle regioni, come le Marche, per tutelare le aree più svantaggiate. Una storia di leggi incomplete e un vuoto normativo.