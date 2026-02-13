Renato Romagnoli, coordinatore regionale dei trapianti in Piemonte e Valle d'Aosta, ha spiegato che i trapianti pediatrici rappresentano solo tra il 5 e l’8% di tutte le operazioni. La causa principale è la difficoltà di reperire organi compatibili per i bambini, che richiedono procedure delicate e specifiche. Romagnoli sottolinea che il vero trapianto senza complicanze è quello che, purtroppo, non si riesce a realizzare.

Renato Romagnoli, coordinatore regionale trapianti Piemonte e Valle d'Aosta e direttore del Centro trapianti fegato città della salute di Torino: "Il solo trapianto senza complicanze? Quello che non si fa" Renato Romagnoli, coordinatore regionale trapianti Piemonte e Valle d'Aosta e direttore del Centro trapianti fegato città della salute di Torino: "Il solo trapianto senza complicanze? Quello che non si fa" Diversità è una parola che spaventa, ma se guardiamo bene il nostro mondo e ci guardiamo dentro, in qualche modo siamo tutti diversi. La. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "I trapianti pediatrici? Sono tra il 5 e l'8%"

Approfondimenti su sono trapianti

Giuseppe, un bambino di otto anni di Torino, ha appena ricevuto un trapianto di cuore dopo mesi di attesa, un intervento che in Italia avviene raramente e richiede condizioni estremamente precise.

Questa mattina l’ospedale Monaldi di Napoli ha subito un terremoto che ha coinvolto quattro medici.

Napoli, trapianto di cuore fallito sul bimbo: parla la madre - La vita in diretta 12/02/2026

Ultime notizie su sono trapianti

Argomenti discussi: Cuore nuovo per 48 bambini in attesa in Italia: la sfida dei trapianti pediatrici e le complesse procedure; I trapianti di cuore pediatrici sono interventi rari, in Italia se ne fanno trenta l’anno; In Italia 48 bambini in attesa di un cuore: la complessità dei trapianti, la compatibilità col donatore; Quarantotto bambini in attesa di un cuore: la sfida dei trapianti pediatrici in Italia.

Quarantotto bambini in attesa di un cuore: la sfida dei trapianti pediatrici in ItaliaIn Italia, 48 bambini attendono un trapianto di cuore. Il programma pediatrico nazionale affronta sfide complesse per garantire una nuova vita ai piccoli pazienti. famigliacristiana.it

Trapianto pediatrico in Italia: come funziona? In che modo sono assegnati gli organi? E se non se ne trovano?Nel nostro Paese, dal 1996 è attivo il Programma pediatrico nazionale, con un’unica lista d’attesa nazionale per tutti i tipi di trapianto pediatrico. Esistono liste d'urgenza come nel caso del bimbo ... corriere.it

Soltanto ora sono emersi errori e mancanze che rischiano di compromettere non solo la vita del bambino, ma anche la fiducia nel sistema di gestione dei trapianti in tutta Italia - facebook.com facebook

Soltanto ora sono emersi errori e mancanze che rischiano di compromettere non solo la vita del bambino, ma anche la fiducia nel sistema di gestione dei trapianti in tutta Italia x.com