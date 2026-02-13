I tesori alluvionati di Forlì volano a Roma | da Mecenate e Guidarello Guidarelli cinque busti in gesso verso una nuova vita

I tesori alluvionati di Forlì, tra cui cinque busti in gesso di Mecenate e Guidarello Guidarelli, partiranno da Forlì e arriveranno a Roma per essere restaurati e valorizzati. La decisione nasce dall’accordo pluriennale firmato tra il Comune e l’Istituto centrale per il restauro, che mira a salvaguardare e rilanciare pezzi storici danneggiati dall’alluvione. Tra i dettagli che distinguono questa operazione, c’è la collaborazione con i giovani studenti dell’istituto romano, coinvolti attivamente nelle fasi di restauro.

"Si tratta di un accordo importantissimo - spiega il vicesindaco Vincenzo Bongiorno - con il quale l'Istituto centrale per il restauro si impegna ad eseguire a proprie spese operazioni di conservazione e restauro del patrimonio culturale del Comune di Forlì, con particolare riferimento ai beni alluvionati, mettendo a disposizione locali, personale qualificato, materiali e strumentazione necessari per la realizzazione di tali attività. È davvero una positiva opportunità per la città, e siamo soddisfatti che si sia concretizzata. Ringrazio il dirigente Stefano Benetti, la funzionaria scientifica dei Musei Civici, Lorenza Montanari e tutto il personale del Servizio Cultura, per il lavoro svolto".