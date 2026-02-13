I superpoteri di Brignone e l’Europa come superpotenza dello sport

Federica Brignone, la sciatrice italiana nata a Milano e conosciuta come Tigre di La Salle, ha annunciato ieri di essere tornata in forma dopo un grave incidente che l’aveva costretta a fermarsi per quasi un anno. La campionessa, che nel aprile dello scorso anno si era rotta tibia, perone e legamento crociato in una gara, ha spiegato di aver raggiunto una condizione tale da poter puntare alle Olimpiadi invernali di febbraio 2026, un obiettivo che sembrava lontano solo qualche mese fa.

Oggi la vittoria di Federica Brignone viene definita una delle più grandi imprese della storia dello sport.

