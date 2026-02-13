Sei ragazzi poco più che ventenni hanno usato due caselle email istituzionali del ministero dell’Interno corrispondenti a due agenti di polizia per inviare messaggi minacciosi e phishing, sfruttando falle nella sicurezza informatica delle mail ufficiali.

Sei ragazzi poco più che ventenni hanno usato due caselle email istituzionali del ministero dell’Interno corrispondenti a due agenti di polizia. E una dei carabinieri. I fatti risalgono al 2021-2022. Loro dicono di essere stati assoldati da un committente sul dark web. E per scrivere a Wind, Telecom, Vodafone, Iliad, Microsoft, TikTok, Amazon, Facebook, e Snapchat. Allo scopo di accreditarsi ai portali dedicati alle richieste delle forze dell’ordine. E per trovare dati riservati sulla clientela. I sei hacker. La storia che racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera dice che i sei hanno provato anche a mettere nel sacco Google, facendosi dare i dati di due persone con un falso decreto antiterrorismo.🔗 Leggi su Open.online

La polizia postale di Bologna sta indagando su un tentativo di accesso non autorizzato riguardante i quesiti del semestre aperto di Medicina.

Argomenti discussi: I sei hacker ventenni che hanno usato le email di polizia e carabinieri; Milano, il caso dei sei hacker ragazzini che hanno bucato il Viminale e beffato le big-tech: Assoldati sul dark web, volevamo fare soldi con le informazioni.

Milano, il caso dei sei hacker ragazzini che hanno «bucato» il Viminale e beffato le big-tech: «Assoldati sul dark web, volevamo fare soldi con le informazioni»Con e-mail istituzionali reali hanno richiesto informazioni finanziarie ma anche dati di youtuber che hanno partecipato al «Collegio» su Rai 2. Anche il dipartimento di Stato americano è parte offesa ... milano.corriere.it

