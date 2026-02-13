I rivoluzionari non muoiono mai Il ricordo di Arcangelo Milano

Il Circolo XIX Marzo di Rifondazione Comunista di Sansepolcro e la comunità politica di Insieme Possiamo ricordano Arcangelo Milano, morto due anni fa per un infarto improvviso mentre partecipava a una riunione nel centro storico. A differenza di altri, il suo nome resta vivo tra i cittadini grazie ai murales e alle t-shirt che portano il suo volto e la frase “I rivoluzionari non muoiono mai”.

Il Circolo XIX Marzo di Rifondazione Comunista di Sansepolcro e la comunità politica di Insieme Possiamo ricordano Arcangelo Milano in occasione del secondo anniversario della scomparsa. “In un periodo storico difficile sia per la politica internazionale che per quella italiana avremmo voluto avere il conforto del Compagno Arcangelo per una battuta che sdrammatizzasse la situazione e anche per una lucida analisi di quello che succede attorno a noi. Nei due anni trascorsi dal 13 febbraio 2024 il nostro Circolo ha scelto di ricordare l’impegno di Arcangelo Milano dedicandogli la sala dove continuiamo a riunirci e dove continuiamo a portare avanti pensieri e ideali che abbiamo sempre condiviso assieme.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su arcangelo milano

Due cugini hanno perso la vita in montagna mentre raccoglievano vischio, trasformando una tradizione natalizia in tragedia.

Dal 2019, il ricordo di Loris Pasi rimane vivo in Diabete Romagna.

Ultime notizie su arcangelo milano

Argomenti discussi: Longobucco. Le convenzioni fantasma diventano realtà dopo l'ennesimo funerale: la sanità si attiva solo quando i cittadini urlano (o muoiono).

Le migliori scene del Cinema. . - () Sparatoria al ristorante con Bruno Di Luia, Omero Capanna. IMDB: 6.3/10 (801 voti) Claudio Fragasso #PalermoMilanosoloandata * #GiancarloGiannini (Turi Arcangelo - facebook.com facebook