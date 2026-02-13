Mercoledì scorso, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, una delegazione dell’Ordine di Malta per l’Emilia Occidentale ha distribuito giocattoli ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, portando un sorriso ai bambini durante un momento difficile.

Mercoledì scorso, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, una delegazione dell’Ordine di Malta per l’Emilia Occidentale, ha distribuito giocattoli ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Alla donazione erano presenti per l’Ordine di Malta, le Dame e i Cavalieri, per la Direzione dell’Ospedale montano oltre al Responsabile Medico Francesco Soncini, il Direttore della Pediatria di Castelnovo, Marco Manfredi e la coordinatrice infermieristica del reparto Sara Bertani. La delegazione ha salutato i bambini ricoverati e ha avuto modo di conoscere la struttura ospedaliera che si occupa, per i più piccoli, di patologie acute e del trattamento dei disturbi alimentari’, e offre periodi di sollievo alle famiglie che hanno ragazzi portatori di disabilità gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I regali dell’Ordine di Malta per i piccoli pazienti

In un gesto di solidarietà e gioia, i vigili del fuoco sono arrivati in Pediatria con i loro regali di Natale, portando sorrisi e speranza ai piccoli pazienti dell’ospedale.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: I regali dell’Ordine di Malta per i piccoli pazienti; Verona, i regali del pusher per corrompere 5 tra agenti e militari: IPhone, e-bike rubate, prosciutto, magliette del Real Madrid (e un trapianto di capelli); San Valentino 2026: dalla skincare al make-up, le migliori idee regalo beauty; Furto di regali a Massa, ladro si nasconde dietro le tende di un negozio: l'epilogo della vicenda.

Ordine avvocati Bologna dona 40 ventilatori a detenuti DozzaLe consigliere ed i consiglieri dell'Ordine degli avvocati di Bologna hanno regalato 40 ventilatori ai detenuti meno abbienti del carcere della Dozza, che come la maggior parte delle carceri italiane ... ansa.it

A San Valentino non si scherza con i regali Una tela personalizzata fa centro e ti evita spiegazioni imbarazzanti. 70% di sconto +70% di sconto sulla seconda unità Petali rossi in regalo con il tuo ordine. Pagamento in contrassegno disponibile - facebook.com facebook