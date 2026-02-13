i primi concerti del nuovo tour dei bts arrivano al cinema in primavera

I fan dei BTS potranno vedere dal vivo i primi concerti del nuovo tour, che saranno proiettati nelle sale cinematografiche di tutto il mondo questa primavera, dopo quattro anni di assenza dal palco.

I concerti dei BTS arrivano al cinema: i primi live del tour con il quale la band kpop riabbraccerà il pubblico dopo quattro anni, saranno proiettati nelle sale di tutto il mondo di tutto il mondo. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri dodici febbraio, a seguito della rivelazione del titolo del nuovo album, Arirang che vedrà la luce il 20 marzo, segnando il ritorno del gruppo dopo i progetti solisti ed il break imposto per il servizio militare obbligatorio affrontato dai membri del gruppo. Sarà Netflix ad ospitare i primi due live della band nello show intitolato BTS The Comeback Live ARIRANG. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Frah Quintale ha appena annunciato le prime date del suo “Summer Tour 2026”.

I concerti dei BTS in Messico attirano grande attenzione, tanto da coinvolgere direttamente la presidente Claudia Sheinbaum, che ha scritto al presidente della Corea del Sud per ottenere ulteriori date.

