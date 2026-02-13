Giovedì, Sandra Bianchi terrà i nuovi corsi di cucina di Grano Salis, il centro gastronomico del Gruppo Giannecchini in via di Tiglio 1697, che mira a insegnare tecniche innovative a professionisti e appassionati.

Grano Salis del Gruppo Giannecchini, con sede in via di Tiglio 1697, attivo da anni nel food e nel caffè, propone nuovi Corsi di cucina per professionisti e non, una Scuola d’Eccellenza per acquisire nuove tecniche culinarie, conoscere le tendenze emergenti del gusto, scoprire nuovi sapori e lavorazioni. Si va dal corso per biscotteria da forno tenuto da Sandra Bianchi (il 19 febbraio alle ore 18.30), a pulire e cucinare il pesce a cura del Mercatino del Pesce (23 febbraio alle 18.30). Per gli appassionati di pasta fresca, chi non lo è, la data è quella del 5 marzo, sempre alle 18.30, corso tenuto da Mariella Lencioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I nuovi corsi di cucina di Grano Salis, da giovedì con Sandra Bianchi

Confcommercio Lecco annuncia l’offerta formativa per il 2026, con oltre cento corsi tra presenza e online.

A Genova, la presenza di simboli e riferimenti storici legati al passato fascista continua a suscitare discussioni e polemiche.

