I ’mugugni’ degli ambulanti Ica conferma | conti sbagliati sul canone unico mercatale

Gli ambulanti del mercato di Ica si sono lamentati dei conti sbagliati sul canone unico mercatale, e l’amministrazione ha confermato che gli avvisi verranno corretti e inviati di nuovo ai contribuenti e ai concessionari senza costi aggiuntivi.

"Gli avvisi emessi verranno rettificati e reinviati ai contribuenti e ai concessionari del mercato settimanale senza onere alcuno". Lo ha reso noto ieri Ica – Imposte comunale affini – che dopo aver analizzato nuovamente le tariffe comparate delle annualità 2025 e 2026, come richiesto formalmente del primo cittadino Cristina Ponzanelli e della dirigente Valentina Chiavacci che lo scorso giovedì avevano inviato alla società una pec, ha confermato "la discrasia legata al calcolo della fascia oraria applicata dovuta a un refuso informatico che ha generato una differenza di importo superiore rispetto al mero aggiornamento annuale della componente di tari giornaliera".