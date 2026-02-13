I locali salvano Discoborgo | Ma cerchiamo sponsor per non tagliare gli eventi

I locali di Santarcangelo salvano Discoborgo, il festival musicale nato come una scommessa e ora riconosciuto come uno degli appuntamenti principali della città. Dopo aver rischiato di chiudere a causa delle difficoltà finanziarie, gli organizzatori hanno deciso di cercare nuovi sponsor per mantenere in piedi gli eventi e garantire la continuità della manifestazione.

È partito come una scommessa. Ma nel giro di pochi anni Discoborgo è diventato uno degli eventi di punta di Santarcangelo. E si rifarà anche quest’anno. La decisione è maturata ieri, durante l’incontro tra l’associazione ’ Città viva ’ (che riunisce le attività del centro storico di Santarcangelo) e i titolari di bar e locali. C’è già la data: la festa, che trasformerà ancora una volta il centro storico in una grande discoteca all’aperto, si svolgerà il 18 aprile. Non è stata una decisione facile. Sia perché nell’ultima edizione qualche problema c’è stato, e la polizia locale è dovuta intervenire per spegnere la musica in un pub che aveva sforato l’orario consentito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

