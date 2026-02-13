I legali dei gestori | C’è stata un’aggressione Non c’erano agenti

Mario Rossi, gestore di un bar a Milano, è stato aggredito ieri sera nel suo locale da un uomo arrabbiato che urlava, “Hai ucciso mio fratello maggiore, str..., hai capito! Guardami negli occhi, hai ucciso mio fratello, non toccarmi, lo hai ucciso”. L’uomo, visibilmente sconvolto, ha accusato Rossi di aver causato la morte del fratello in un incidente stradale due mesi fa, motivo per cui si è scagliato contro di lui. I legali di Rossi hanno spiegato che non c’erano agenti presenti al momento e hanno confermato che si è trattato di un'aggress

"Hai ucciso mio fratello maggiore, str., hai capito! Guardami negli occhi, hai ucciso mio fratello, non toccarmi, lo hai ucciso". Il quattordicenne Tobyas, fratello di Trystan, morto a 17 anni nell'incendio di Capodanno al bar Le Constellation, aspettava al varco i Moretti. Per questo insieme a una decina di familiari delle 41 vittime del rogo di Crans-Montana si è presentato al cancello principale del campus Energypolis di Sion, dove vanno in scena gli interrogatori. E da dove Jacques e Jessica hanno deciso di entrare ieri mattina, trovandosi davanti a un'aggressione verbale che per fortuna non è finita in peggio.