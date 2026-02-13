i lampioni corrosi alla base fido nel mirino

I lampioni corrosi alla base, in via delle Rose a Milano, sono diventati un problema serio per la sicurezza dei passanti, perché i cani maschi del quartiere continuano a urinare sui pali ormai rovinati, accelerando il deterioramento delle strutture. In particolare, le zampate di alcuni cani, che preferiscono marcare il territorio anche sui lampioni già segnati da altri, aggravano la corrosione e creano condizioni di pericolo, soprattutto di notte. Un dettaglio che rende ancora più evidente come il comportamento dei proprietari e la manutenzione insufficiente abbiano contribuito a questa situazione.

Amici fedeli e impareggiabili, non si discute, ma i cani maschi e la loro "caratteristica" di alzare la zampa e fare pipì preferibilmente dove già sono passati loro simili, così da coprirne l’odore e, comunque, segnalare il proprio passaggio, ha una conseguenza che può arrivare addirittura a mettere a rischio la sicurezza dei. bipedi. Emblematico il caso di Chiavenna, dove il Comune si vede costretto a prevedere la sostituzione di tredici lampioni presenti in città perché troppo corrosi alla base. Si tratterà, senz’altro, anche di normale usura dovuta all’azione degli agenti atmosferici, ma di certo il grosso del danno è da attribuire alle centinaia di migliaia di "alzate di zampa" dei cani portati a spasso per le vie della cittadina tutti i giorni e per anni interi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

