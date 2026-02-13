I giornalisti Rai contro Petrecca | oggi la protesta in tutti i telegiornali dopo il disastro della cerimonia d’apertura

I giornalisti Rai si oppongono a Paolo Petrecca, e oggi scendono in piazza in tutti i telegiornali dopo il disastro della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. La protesta nasce dalle numerose gaffe e polemiche legate alla telecronaca, che hanno accresciuto il malcontento tra il personale. Per tutta la giornata, infatti, gli operatori dell’informazione hanno deciso di sospendere le firme in segno di solidarietà, coinvolgendo anche programmi di approfondimento e contenuti online, in un gesto deciso contro quello che considerano un cattivo stile e una gestione inadeguata.

La protesta contro il direttore di RaiSport Paolo Petrecca entra oggi in una nuova fase. Dopo le gaffe e le polemiche per la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina, venerdì 13 febbraio va in scena la mobilitazione proclamata da Usigrai: per l'intera giornata scatta lo sciopero delle firme in tutti i tg, gr, programmi di informazione e sul web della Rai. E al termine delle edizioni della durata di almeno cinque minuti viene letto un comunicato sindacale. Con la protesta oggi in onda in tutti i telegiornali, la crisi interna al Servizio pubblico diventata ufficialmente un caso nazionale.