I gioielli a forma di cuore, considerati spesso troppo prevedibili e romantici, diventano irresistibili proprio in vista di San Valentino 2026, grazie a una nuova collezione di designer italiani che ha rivisitato il simbolo dell’amore con dettagli innovativi e materiali insoliti.

I gioielli a forma di cuore sono stati spesso relegati alla categoria del troppo prevedibile, troppo romantico, troppo “regalo di San Valentino”. Nel 2026 tornano invece con un attitude diversa: più cool e di tendenza. E soprattutto molto più interessante da un punto di vista di design del gioiello. Margot Robbie l’ha ufficialmente sdoganato durante l’infinita tournée per promuovere il nuovo Cime Tempestose con Jacob Elordi. Per più di un red carpet, infatti, ha indossato collane, braccialetti e orecchini a forma di cuore, alcuni anche molto famosi, come ornamento ai look dall’allure retrò. E, anche grazie anche al periodo che profuma di romanticismo, in un attimo i gioielli heart sono diventati un trend virale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I gioielli a forma di cuore diventano irresistibili... appena in tempo per San Valentino 2026.

