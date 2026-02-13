Il nome di un atleta ucraino è finito sotto i riflettori perché il suo casco ha causato un acceso dibattito. La sua volontà di gareggiare con un elmetto diverso ha incontrato il rifiuto del Comitato Olimpico Internazionale, che ha ritenuto la scelta una violazione delle norme. Nonostante le richieste di modifica, le autorità hanno deciso di escluderlo, suscitando discussioni sulla flessibilità delle regole e sulla sicurezza degli atleti. La questione mette in evidenza come le regole del Cio possano creare tensioni tra sicurezza e libertà individuale durante le competizioni.

L’atleta si chiama Vladyslav Heraskevych, ha 27 anni, è ucraino. La sua disciplina è lo Skeleton. Era, vien da dire. Doveva gareggiare, non lo farà. Il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, glielo ha impedito. Heraskevych è stato squalificato. Nella nota ufficiale, si parla di «rammarico». La giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (Ibsf) ha decretato che il casco «non è conforme al regolamento». E a fronte del «rifiuto di conformarsi alle Linee Guida sull'espressione visiva degli atleti», Vladyslav Heraskevych è stato fermato. Colpevole di aver violato l’articolo 50 della Carta Olimpica, che vieta «manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I caschi ucraini e le regole del Cio: perché non si è trovata una soluzione?

Approfondimenti su cio caschi

Olimpiadi, caschi con volti di atleti ucraini uccisi: flash mob per Heraskevych squalificato dal Cio.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di limitare la libertà di espressione degli atleti ucraini durante le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026.

“Russia sotto assedio: i droni ucraini ribaltano la guerra!” #geopolitica #guerraucraina #russia

Ultime notizie su cio caschi

Argomenti discussi: La protesta degli atleti per Heraskevych squalificato dai Giochi: caschi bianchi al cielo; Il casco della discordia, escluso l’atleta ucraino: Zelensky attacca il Cio; Il casco vietato all'ucraino e la bandierina russa su quello dell'italiano; Casco con ucraini uccisi, Heraskevych squalificato.

Milano Cortina 2026, Heraskevych squalificato per il casco con le vittime della guerra in UcrainaHeraskevych aveva annunciato da giorni l'intenzione di indossare, durante la gara, un casco con raffigurati gli atleti e le atlete dell'Ucraina uccisi durante l'invasione russa ... adnkronos.com

Ricordare non è violazione: il video virale per i 21 atleti morti in Ucraina sul casco di HeraskevychRicordare non è violazione. È la parte finale di un video pubblicato sui social – e già virale – da Ilia Ponomarenko, per omaggiare i ventuno atleti e atlete dell’Ucraina morti durante la guerra con ... tg.la7.it

Il Cio inflessibile sulla squalifica dell'atleta ucraino: «Sono regole» | La protesta dei caschi bianchi x.com

Olimpiadi: scoppia la “guerra dei caschi”, il CIO vieta quello dello skeletonista ucraino Heraskevych #OlimpiadiInvernali #casco #Ucraina #divieto - facebook.com facebook