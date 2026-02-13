Vonn ha perso terreno a causa di un infortunio, ma continua a gareggiare con determinazione. Moioli affronta ogni gara sfidando avversari, sfortune e perfino gli ABBA, che le ricordano il passato. La ragazza di Bergamo mostra un carattere forte, sempre pronta a combattere su ogni pista. La snowboarder italiana, anche senza vittorie recenti, si prepara a dare tutto per le prossime competizioni.

L'Olimpiade di Michela Moioli, complicata da una caduta durante le prove di mercoledì e proseguita con una medaglia di bronzo nella gara di snowboardcross individuale in attesa della prova mista a coppie di domenica, era iniziata in realtà a Losanna il pomeriggio del 24 giugno 2019. Durante la 134esima sessione del Cio, per ottenere finalmente i Giochi di Stoccolma-Åre 2026 dopo i numerosi "no" incassati in passato, la Svezia aveva calato delle carte pesanti: la famiglia reale e il Comitato Nobel seduti in prima fila, la sindaca della capitale Anna König Jerlmyr che sul palco accennò un passo di "Dancing Queen" degli Abba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I capelli di Vonn, il carattere di Bergamo: Moioli lotta contro gli avversari, la sfortuna e pure gli ABBA

La Carrarese affronta una sfida importante contro il Sudtirol, che ha dimostrato di essere forte in trasferta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Questi sono sicuramente i capelli più belli delle Olimpiadi invernali 2026; Milano Cortina, Lindsey Vonn operata dopo la frattura alla gamba sinistra; Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Lindsey Vonn, l'infortunio e la caduta dopo 12 secondi: operata per frattura scomposta, attesa per le condizioni. La sorella Karin: L'ultima cosa che avrei voluto vedere.

Beauty look delle Olimpiadi: Federica Brignone e i suoi capelli portafortunaLe Olimpiadi sono passerella globale anche per beauty look, hair styling e nail art, elementi sempre integrati nella performance ... amica.it

I capelli biondo burro di Lindsey Vonn sono la prima tendenza beauty delle Olimpiadi?Certamente lo è il suo coraggio e la determinazione che l’ha spinta a gareggiare comunque dopo l’infortunio al crociato ... msn.com

I capelli biondo burro di Lindsey Vonn sono la prima tendenza beauty delle Olimpiadi - facebook.com facebook

L'ultima gara di Lindsey Vonn: "Ci ho provato. Ho sognato. Ho saltato. Non ho rimpianti" x.com