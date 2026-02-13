I cantanti di Sanremo 2026 intonano Azzurro davanti a Mattarella lui ironizza | Fin dall’asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro

Durante una visita ufficiale al Quirinale, i cantanti di Sanremo 2026, guidati da Laura Pausini, hanno eseguito “Azzurro” davanti al presidente Mattarella, che ha risposto con una battuta ironica. Il capo dello Stato ha scherzato dicendo: “Fin dall’asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non disturbare il coro”. La performance si è svolta in un’atmosfera informale, mentre i giovani artisti si preparavano a rappresentare il festival.

I cantanti del Festival di Sanremo con in testa Laura Pausini hanno intonato per il presidente della Repubblica al Quirinale il celebre brano “Azzurro” scritto da Paolo Conte e diventato cavallo di battaglia di Adriano Celentano. Sergio Mattarella ha ringraziato per l’omaggio e ha risposto loro con una battuta, lasciando intendere di essere stonato: “Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché sin dall’asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro”. Carlo Conti e Laura Pausini hanno regalato al capo dello Stato lo spartito della registrazione della prima canzone che vinse il Festival di Sanremo, “Grazie dei fiori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

