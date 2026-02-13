I cantanti del Festival di Sanremo ospiti dal Presidente Mattarella Intonano Azzurro ma lui non li segue Non voglio turbare il coro – Il video

Il Presidente Sergio Mattarella ha ospitato oggi i cantanti in gara al Festival di Sanremo, tra cui Laura Pausini, per un momento musicale al Quirinale. Durante l'evento, i artisti hanno cantato insieme “Azzurro”, pezzo iconico di Paolo Conte, ma il capo dello Stato si è limitato ad ascoltare senza unirsi al canto, spiegando di non voler disturbare il momento. Un video che ha fatto il giro dei social mostra la scena, sottolineando l’atmosfera di rispetto e rispetto tra il Presidente e i cantanti.

I cantanti del Festival di Sanremo con in testa Laura Pausini sono stati ospiti oggi al Quirinale. Davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno intonato “Azzurro”, celebre brano scritto da Paolo Conte e interpretato da Adriano Celentano. «Ricordavo le parole, ma non mi sono associato. Mi hanno insegnato fin dall’asilo a cantare senza emettere suoni », ha ammesso scherzando Mattarella, «per non turbare il coro degli altri». La consegna di “Papaveri e papere” a Sergio Mattarella. Questa è la prima volta che gli artisti di Sanremo vengono accolti in Quirinale. Presenti anche Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, con l’ad della RAI Giampaolo Rossi.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su presidente mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scherzato con gli artisti del Festival di Sanremo al Quirinale, commentando ironicamente di aver cantato

Ultime notizie su presidente mattarella

Argomenti discussi: Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate; Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: dai cantanti agli ospiti; Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiave; Sanremo 2026, ecco i cantanti, i duetti e tutte le info: ci sono anche Irina Shayk e Tiziano Ferro.

I cantanti del Festival di Sanremo ospiti dal Presidente Mattarella. Intonano Azzurro, ma lui non li segue. «Non voglio turbare il coro» – Il videoPer la prima volta i protagonisti della kermesse salgono al Quirinale. Presente anche il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, con l'ad rai Rossi. La sorpresa con il brano scritto da Paolo Con ... open.online

Con la giacca al Quirinale: i look dei cantanti di Sanremo 2026 per l’incontro con MattarellaOggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto le porte del Quirinale ai protagonisti del Festival di Sanremo 2026 ... fanpage.it

Tre presenze, tre ori. Il Presidente Mattarella sugli spalti porta bene all’Italia: a Milano-Cortina 2026 la scaramanzia diventa statistica. Chiamatelo pure effetto talismano . - facebook.com facebook

Il cast di #Sanremo2026 è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Presenti Carlo Conti, Laura Pausini e 29 Big in gara. Assente Patty Pravo che è leggermente influenzata ed è dispiaciuta. Ditonellapiaga in completo minigonna blu: "Era di mia no x.com