I BTS sono tornati: a metà del 2025, dopo che l’ultimo membro aveva concluso il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, i sette artisti si sono ritrovati a Los Angeles, dove hanno deciso di riunirsi per la prima volta tutti insieme dopo anni di separazione.

A metà del 2025, quando anche l'ultimo membro dei BTS, la band più famosa al mondo, ha concluso il servizio militare obbligatorio previsto per tutti i giovani in Corea del Sud, i sette artisti hanno preso il volo verso Los Angeles dove si sono riuniti di nuovo sotto lo stesso tetto. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook, sono i componenti della band fin dagli inizi degli anni 2010, quando erano ancora adolescenti. Dal 2019, però, avevano smesso di condividere la stessa casa. Dopo anni trascorsi tra servizio militare e progetti solisti, è arrivato il momento di rimettere in moto il gruppo.

I BTS si preparano a tornare con un concerto in streaming su Netflix e un nuovo documentario intitolato “BTS: The Return”.

