Nel 1980, la partenza di Liam Brady dall’Arsenal per la Juventus cambiò il volto del calcio italiano. Brady, giocatore irlandese noto per la freddezza negli occhi, attirò subito l’attenzione dei tifosi bianconeri, portando con sé la sua esperienza internazionale. Quel trasferimento segnò l’inizio di un’estate che avrebbe rivoluzionato la Serie A, portando in Italia un gruppo di talenti stranieri che avrebbero lasciato il segno.

La festa per i 70 anni di Liam Brady - oggi 13 febbraio - offre l’innesco per tornare alla prima storica infornata di stranieri arrivati in Serie A nel 1980, quando le frontiere vennero riaperte. Ne arrivarono undici. I Fantastici 11. Dublinese, piede sinistro divino, regista classico, persona di rara gentilezza. Arrivò alla Juventus dopo sette anni all’Arsenal. Il Trap lo adorava. Venne ceduto dopo due stagioni (e due scudetti) per fare spazio a Platini (e Boniek). In Italia fino al 1987, con Sampdoria, Inter e Ascoli. Per i tifosi della Juventus Brady è l’uomo che all’ultima giornata del 1981-82 si presenta sul dischetto a Catanzaro e pur sapendo che è già un ex segna il rigore che vale lo scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I 70 anni di Brady e i Fantastici 11 che in un'estate cambiarono il calcio italiano

