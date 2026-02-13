I 16 minuti di Odogu | a scuola di tattica per convincere Allegri

Odogu, il giovane attaccante del Milan, ha giocato appena 16 minuti nella partita di ieri e ha mostrato di aver ancora molto da imparare in campo, soprattutto nella fase di finalizzazione. Nonostante la rosa ridotta, Stefano Pioli lo ha scelto solo in extremis, evidenziando come il tecnico voglia lavorare ancora sulla sua crescita, mentre Allegri osserva da bordo campo con attenzione. La sua presenza in campo, anche breve, ha comunque lasciato tracce di un futuro promettente, ma anche di alcune lacune da colmare.

A volte il confine tra opportunità di crescita e annata persa è molto sottile. Ecco perché è complicato dare una definizione compiuta alla stagione di David Odogu. Certo, di base approdare al Milan a 19 anni non rientra esattamente nelle condizioni più disagevoli per un calciatore, ma le riflessioni devono poi essere fatte tenendo conto di tutti i fattori. Da un lato c'è l'aura di un club internazionale, che lotta per lo scudetto, c'è Ibra a Milanello, c'è la scuola calcio quotidiana di Modric e in sede una sala trofei che sembra il deposito di Zio Paperone. C'è pure, non certo ultimo, un allenatore come Allegri che lungo la settimana ama spiegare calcio soprattutto in chiave difensiva.