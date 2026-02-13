Un video falso di Tom Cruise e Brad Pitt che si picchiano ha scatenato preoccupazioni a Hollywood, perché è stato creato con un’intelligenza artificiale sviluppata dalla cinese TikTok. Il filmato, molto realistico, mostra le due star in un combattimento violento, ma non è reale. La diffusione di questa clip ha acceso discussioni sulla possibilità che le immagini generate dall’AI possano ingannare il pubblico e creare confusione.

Lo ha fatto un software di AI dell'azienda cinese di TikTok ed è molto realistico, ma che sia davvero una minaccia è oggetto di dibattito Con un post sul proprio blog la società di tecnologia cinese ByteDance, quella che controlla TikTok, ha annunciato la nuova versione del suo modello per la creazione di video tramite intelligenza artificiale generativa, Seedance 2.0. Già le versioni precedenti fossero considerate tra le migliori in circolazione, ma i miglioramenti sono stati significativi. Nonostante al momento il software sia utilizzabile solo in Cina, la qualità e il realismo dei primi video pubblicati dagli utenti con la nuova versione hanno provocato reazioni diverse: preoccupate o scettiche tra chi lavora nel mondo del cinema, e arrabbiate tra chi tutela il diritto d’autore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Hollywood è preoccupata per questo finto video di Tom Cruise e Brad Pitt che fanno a cazzotti

Nelle ultime ore, un video che ritrae un brutale e iper-realistico combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise ha fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni.

Brad Pitt e Tom Cruise sono protagonisti di un video virale che sta scuotendo Hollywood: nelle ultime ore, un filmato molto realistico mostra una violenta colluttazione tra i due attori, girato come se fosse un combattimento autentico.

Brad Pitt contro Tom Cruise, la super scena creata con l’AI inganna tutti (o quasi) (Adnkronos) - Una scena mozzafiato con lo scontro finale tra Brad Pitt e Tom Cruise che alla fine ha la meglio e uccide il rivale. Sembra l'epilogo di un film d'azione girato a Holly - facebook.com facebook