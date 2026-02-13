Hockey ghiaccio un’Italia da non credere si arrende solo di stretta misura alla Slovacchia

L’Italia di hockey su ghiaccio ha subito una sconfitta difficile contro la Slovacchia, un risultato che sorprende molti appassionati. La partita si è conclusa con un divario minimo, dimostrando che gli azzurri hanno combattuto con determinazione fino all’ultimo minuto. Nonostante la pressione, i nostri giocatori sono riusciti a mettere in difficoltà la squadra avversaria, offrendo uno spettacolo emozionante davanti al pubblico di casa.

Arriva un'altra sconfitta per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo il K.O nella sfida inaugurale contro la Svezia, gli azzurri infatti hanno ceduto il passo alla Slovacchia nel 3-2 nel secondo incontro valido per il raggruppamento B della competizione a cinque cerchi. Tutto fuorché una débacle per i nostri ragazzi, usciti ancora una volta a testa alta. Partono meglio gli azzurri, artefici di un buon primo periodo in cui, seppur effettuando meno conclusioni in porta rispetto agli avversari, si sono resi più volte pericolosi mettendo a dura prova il portiere Skorvanek, bravo ad abbassare la saracinesca impedendo al blue team di passare in vantaggio.