Hockey ghiaccio la Francia ci prova ma la Cechia vince alla distanza

La Francia ha tentato di sorprendere la Cechia, ma alla fine sono stati i cechi a prevalere ai rigori. La partita è stata molto combattuta e ha visto entrambe le squadre mettere in campo un forte agonismo, con continui passaggi rapidi e tiri in porta.

Match davvero da ottovolante tra Francia e Cechia per il torneo maschile di hockey ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I cechi hanno iniziato nel migliore dei modi, quindi i transalpini hanno ribaltato tutto, prima che i cechi riprendessero le redini del match in mano. Con questo risultato il Gruppo A vede il Canada in vetta con Svizzera e Cechia con 3 punti, quindi Francia a quota zero. Canada e Svizzera hanno un solo match disputato. FRANCIA-CECHIA 3-6 I cechi passano in vantaggio con Necas dopo 5:56, quindi vanno subito al raddoppio con Kempny al 13:04. La Francia reagisce nel secondo periodo con Boudon che accorcia al 21:01, quindi lo stesso Boudon pareggia i conti al 24:04.

