Hockey ghiaccio femminile | la Svezia sorprende la Cechia e vola in semifinale alle Olimpiadi

La Svezia ha battuto la Repubblica Ceca e si è qualificata per le semifinali del torneo di hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La vittoria arriva dopo una partita combattuta, durante la quale le svedesi hanno segnato due gol nel terzo periodo per chiudere il match. La squadra scandinava ha dimostrato grande determinazione contro una delle favorite del torneo.

La Svezia è la prima semifinalista del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel testa a testa con la Cechia, le scandinave si sono imposte per 2-0 staccando il pass per la zona medaglie. Ora le ragazze allenate da Carla Rae MacLeod attendono la vincente dell'incontro fra USA e Italia. LA CRONACA. La gara inizia con poche occasioni: nei primi venti minuti infatti sono solo 12 i tiri verso le porte, 6 per ogni squadra. La Svezia mostra però una certa indisciplina subendo due penalità: una con Thea Johansson e l'altra con Karlsson. Il secondo periodo si apre però con il powerplay a favore delle "Gialloblu": 2 minuti in panca puniti per Vanisova e sulla superiorità rete di Olsson per l'1-o che al 25? sblocca la contesa.

