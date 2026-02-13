ho molti animali gay

Tra i vari animali che mostrano comportamenti omosessuali, alcuni esemplari di delfini e scimmie hanno attirato l’attenzione degli scienziati, che hanno osservato atti di affetto e accoppiamenti tra individui dello stesso sesso proprio in natura. Un nuovo studio pubblicato pochi giorni fa rivela che queste pratiche non sono rare né casuali, ma rappresentano strategie sociali e di consolidamento del gruppo. Tra le scoperte più sorprendenti, i ricercatori hanno documentato coppie di delfini che si dedicano a giochi e toccamenti prolungati, creando legami molto più complessi di quanto si pensasse.

Dai coleotteri ai primati non umani, i comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso sono più diffusi di quanto immaginiamo Partendo da un grande campione di primati non umani, un nuovo studio ha analizzato i comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso, provando a capire perché emergono e quali vantaggi sociali possono offrire. Le analisi hanno portato alla costruzione di un modello dal quale emerge che il comportamento omosessuale non è casuale, ma spesso è il risultato di una strategia adattiva per vivere meglio in contesti sociali complessi. Ci occupiamo poi dello smantellamento delle regole contro il riscaldamento globale negli Stati Uniti, che ci riguardano tutte e tutti, e di come è stata raccontata la morte del fisico italiano Antonino Zichichi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

