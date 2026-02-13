Chris Paul si ritira dopo aver giocato per oltre 20 anni, a causa dell'età e delle sfide fisiche. Il celebre playmaker, secondo assistman di tutti i tempi in NBA, ha annunciato la fine della carriera con un messaggio sui social. A 40 anni, Paul si congeda dal basket professionistico, lasciando un segno indelebile con oltre 11.000 assist. L’ultimo suo anno in campo è stato caratterizzato da infortuni e difficoltà a mantenere i livelli di un tempo. Ora, il giocatore si prepara a dedicarsi ad altri progetti, ma il legame con il mondo del basket resta forte.

Chris Paul ha annunciato il ritiro dopo 21 stagioni in Nba con un lungo post su Instagram. Il playmaker, 40 anni, aveva iniziato l’anno ai Clippers, la squadra con cui avrebbe voluto chiudere la carriera restando vicino alla famiglia. A inizio dicembre però Los Angeles lo ha messo fuori squadra e poi lo ha ceduto a Toronto, dove non è mai andato. Niente tour d’addio, dunque, per il secondo miglior assistman della storia della Nba, alle spalle soltanto di John Stockton. Paul chiude la carriera anche come secondo ogni epoca per palle rubate, ancora dietro l’ex leggenda dei Jazz. CP3, uno dei più grandi passatori ogni epoca, ha giocato per Hornets, Clippers, Rockets, Thunder, Suns, Warriors e Spurs, dove l'anno scorso è partito in quintetto per tutte le 82 partite di regular season. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ho giocato attraverso tre decenni, ora basta": si ritira Chris Paul, secondo assistman Nba di sempre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ecco 3 giochi che da bambino adoravo e che ora non riesco più a sopportare; Devo ricordarmi che abbiamo a che fare con arbitri non professionisti; Ho giocato ai 5 nuovi eroi di Overwatch in arrivo la prossima settimana. Ecco i miei pensieri; Luciano Favero, paradiso e ritorno.

Un amore che non si può rinchiudere in etichette Negli anni ’80, Paul e Chris Sharratt si incontrarono a un ballo per persone con disabilità. Lei indossava un vestito semplice — ma aveva un sorriso che sembrava illuminare la sala. Lui era timido, ma il suo sgu - facebook.com facebook

I Raptors libereranno Chris Paul "al momento opportuno" #NBA | #pianetabasket x.com