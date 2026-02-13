Hermès ha chiuso il 2025 con 16 miliardi

Hermès ha concluso il 2025 con un fatturato di 16 miliardi di euro, un risultato che deriva da un aumento del 9% rispetto all’anno precedente a tassi di cambio costanti. La crescita si è riflessa anche nei ricavi a valori correnti, che sono saliti del 5,5%. La maison ha beneficiato di una domanda forte per le sue borse e accessori di lusso, soprattutto in Asia e negli Stati Uniti.

Numeri importanti quelli di Hermès. La maison ha infatti chiuso il 2025 in crescita del 9% a tassi di cambio costanti (+5,5% a cambi correnti). Il fatturato totale è quindi di 16 miliardi, mentre il risultato operativo corrente si attesta a 6,6 miliardi di euro (41% delle vendite), in aumento del 7%. Inoltre, stando ai dati riportati dall’azienda, l’utile netto di gruppo raggiunge 4,5 miliardi di euro, crescendo del 5,5% al netto del contributo eccezionale sugli utili delle grandi imprese in Francia, allo stesso ritmo delle vendite. Hermès, 2025 chiuso a 16 miliardi (+9%). Axel Dumas, l’amministratore delegato, ha commentato dicendo “Il modello Hermès, basato su una distribuzione esclusiva e di qualità, nonché su una forte integrazione verticale, ha ancora una volta dato i suoi frutti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

