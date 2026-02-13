Helena Prestes intervista la Ferragni | due icone della moda a confronto
Helena Prestes ha incontrato Chiara Ferragni durante un volo in mongolfiera sopra la campagna toscana, per discutere di moda e influencer. La scena si svolge tra il cielo e il paesaggio verde, con il sole che illumina i volti delle due donne. Prestes ha voluto mettere in luce i differenti percorsi e le sfide di entrambe, che sono diventate simboli del mondo digitale e dello stile. La chiacchierata si svolge tra risate e riflessioni, mentre il pallone si muove lento sopra i filari di viti.
Helena Prestes intervista Chiara Ferragni ad alta quota: due icone della moda a confronto. In alta quota, dove l’aria si fa più sottile e le parole sembrano pesare di più, Helena Prestes incontra Chiara Ferragni per un’intervista fuori dagli schemi. La cornice è quella di un evento esclusivo tra le vette innevate delle Alpi, un appuntamento che unisce moda, sostenibilità e lifestyle con il fascino rarefatto dell’alta montagna. Il sole rimbalza sulla neve, gli ospiti indossano piumini couture e occhiali specchiati, mentre una terrazza panoramica sospesa sul vuoto diventa il palcoscenico perfetto per una conversazione intensa e sorprendentemente intima. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Cosa ci fanno le sorelle Ferragni con Helena Prestes e Giulia De Lellis in cima alla vetta?
In cima alla vetta, tra le nevi di Gstaad, si sono ritrovate le sorelle Ferragni insieme a Helena Prestes e Giulia De Lellis.
Helena Prestes si espone su Laura Pausini, ecco la riflessione della modella
Helena Prestes si apre su Laura Pausini dopo aver visto la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.
