Heathcliff e Catherine, rivive il grande amore, sono protagonisti di un evento speciale questa sera alla multisala Astoria, dove i primi dieci lettori che consegneranno questa pagina alla cassa riceveranno un biglietto omaggio per il film.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Cime Tempestose, di Emerald Fennell, ispirato dall’omonimo romanzo di Emily Brontë. Ambientato nelle selvagge brughiere dello Yorkshire, segue l’intenso legame tra Heathcliff (Jacob Elordi), orfano dal passato misterioso, e Catherine Earnshaw (Margot Robbie), ribelle erede del maniero di famiglia. Fin da giovani, i due crescono animati da un sentimento viscerale, magnetico e inarrestabile, che sfida convenzioni sociali, differenze di classe e l’ostilità di chi li circonda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Heathcliff e Catherine, rivive il grande amore

Questa sera nelle sale arriva la nuova versione di “Cime Tempestose”, il famoso romanzo di Emily Brontë.

