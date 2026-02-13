Heated Rivalry fa il suo debutto in Italia, e il motivo è evidente: la villa sul lago, considerata il cottage più sexy del mondo, conquista tutti. La residenza, con le sue pareti di vetro e il giardino lussureggiante, diventa il vero protagonista della serie. Hudson Williams e Connor Storrie, due giovani sex symbol, si contendono il centro dell’attenzione, ma è questa casa a rubare la scena. Un luogo che fa impazzire gli spettatori, e che ora si può ammirare anche in Italia.

e le vendite del libro di Rachel Reid da cui è stata tratta, in un solo giorno a New York sono impennate online più del 450 per cento, mentre in Russia guardarla è anche un atto di ribellione contro l'omofobia. La storia di Heated Rivalry è ambientata sui campi di hockey tra Canada e gli Stati Uniti e arriva proprio in tempi di Olimpiadi, dove l'effetto hockeymania non mancherà. Affascinante? Parecchio. Con molto sesso e anche più competizione, ha dalla sua parte non solo Hudson Williams e Connor Storrie gli attori che interpretano i due protagonisti, già star anche della moda, che sullo schermo sono Shane e Ilya, rivali nell’hockey attratti dalla prima scena come due calamite e (forse, no spoiler) innamorati nella vita, chissà, ma anche questa casa che ha già conquistato tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Heated Rivalry, da oggi in Italia: perché questo cottage è il più sexy del mondo? La villa sul lago che fa impazzire tutti esiste davvero

