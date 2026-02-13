Tre fratelli di Rimini hanno deciso di cambiare il loro cognome perché le continue battute volgari legate a quel nome li avevano messo in imbarazzo. La loro scelta nasce da anni di insulti e scherzi sgradevoli che li hanno costretti a vivere con un peso difficile da sopportare. La legge italiana permette di modificare il cognome, purché ci siano motivazioni sincere e giuste. I tre fratelli hanno optato per il cognome della madre, trovando così una soluzione per liberarsi dal fastidio legato al loro passato.

La legge lo consente, “a patto che si abbia una motivazione valida e giusta”. Così, tre fratelli originari di Rimini hanno cambiato cognome. Come raccontato da Il Corriere di Bologna, i ragazzi, nati Bocchini, hanno scelto il cognome della mamma, ossia Muratori. I tre erano stati per anni vittime di battute volgari e così, nel 2022, il secondogenito ha depositato la prima richiesta alla Prefettura. L’avvocato Cinzia Novelli ha spiegato la vicenda a Il Corriere: “ Il cognome era diventato un problema, imbarazzava il ragazzo. Ma c’è voluto più di un anno, prima che la Prefettura di Rimini concludesse l’istruttoria e decidesse di accogliere la richiesta del ragazzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno subito per anni battute volgari, era diventato un problema”: il cognome li imbarazza, tre fratelli lo cambiano con quello della madre

Approfondimenti su subito anni

I tre fratelli di Rimini hanno ottenuto ufficialmente di cambiare il loro cognome, ritenuto troppo imbarazzante, dopo che uno di loro ha deciso di fare il primo passo e gli altri due lo hanno seguito.

I figli di una coppia riminese hanno chiesto di cambiare il loro cognome.

Ultime notizie su subito anni

Argomenti discussi: Bullismo, quello online è in aumento: oltre 1 milioni di ragazzi (15-19 anni) lo hanno dovuto subire; Caso Epstein, il racconto di una vittima: Avevo 16 anni, Trump ci ha tradite; Telefono Azzurro: oltre 1 milione di studenti tra 15 e 19 anni vittime di bullismo sul web; Cyberbullismo, Telefono Azzurro: oltre 1 milione di ragazzi tra 15 e 19 anni ne è vittima.

Ho subito violenza psicologica per anni, mi accontentavo e subivo. Sono ferite senza cicatrice: Delia si commuove a X Factor 2025 e va in FinalissimaUna delle finaliste di X Factor 2025, Delia, ha rivelato durante la Semifinale di essere stata vittima di una relazione difficile. Proprio prima di cantare Sei Bellissima di Loredana Bertè, ... ilfattoquotidiano.it

Bullismo, quello online è in aumento: oltre 1 milioni di ragazzi (15-19 anni) lo hanno dovuto subireIl numero 196.196 di Telefono Azzurro è attivo 24 ore 7 giorni su 7 per supportare bambini e adolescenti ROMA - In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, Telefono Az ... repubblica.it

Il 71% degli uccelli selvatici nelle campagne italiane ha subito un calo drammatico in soli 25 anni. Tra le specie più a rischio ci sono il torcicollo, il calandro e il saltimpalo, con cali fino al 76%. La biodiversità delle nostre terre è in serio pericolo. È urgente agire - facebook.com facebook