Hanna Herasimchyk potrebbe essere morta per cause naturali

Hanna Herasimchyk è morta il 13 giugno 2024 a Pozzuolo Martesana, e le prime ipotesi suggeriscono che la causa potrebbe essere naturale. La donna, di 46 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, lasciando dietro di sé un grande vuoto tra amici e parenti. Le autorità stanno esaminando le circostanze del decesso e non escludono ancora eventuali cause esterne. La famiglia chiede rispetto e attende i risultati delle indagini per capire cosa sia successo realmente.

Una perizia ammette questa possibilità e afferma che non è possibile stabilire con certezza il soffocamento per mano di qualcuno. Il marito è in carcere con l'accusa di omicidio Potrebbe esserci una svolta sul caso della morte di Hanna Herasimchyk, la bielorusssa di 46 anni deceduta il 13 giugno 2024 a Pozzuolo Martesana nel suo appartamento. Una perizia, depositata recentemente e disposta dalla Corte, ha stabilito che non si può affermare con certezza che la morte sia stata provocata da qualcuno. Di conseguenza la difesa di Marek Konrad Daniec, compagno della donna, ha chiesto la scarcerazione.