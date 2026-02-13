Ha un malore e resta 12 ore in pronto soccorso Fabiana Tortolani muore a 61 anni | disposta autopsia

Fabiana Tortolani, 61 anni, è morta ieri sera dopo aver trascorso 12 ore in pronto soccorso a causa di un malore improvviso. La donna, residente a Milano, aveva accusato i primi sintomi nel pomeriggio e si era recata al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe, dove è rimasta in osservazione senza ricevere un intervento tempestivo. La famiglia chiede ora chiarimenti e ha disposto un’autopsia per capire se siano stati commessi errori durante il trattamento. Giuseppe Follaro, l’avvocato della famiglia, dice a Fanpage.it:

"Vogliamo ricostruire i fatti e sapere se è stato fatto di tutto per salvarla", parla a Fanpage.it l'avvocato della famiglia della donna, Giuseppe Follaro.🔗 Leggi su Fanpage.it

