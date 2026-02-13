Guardalben | Rischiai la paralisi e soffrii di depressione

Guardalben, ex portiere del Pisa, rivela di aver rischiato la paralisi e di aver sofferto di depressione dopo un grave infortunio, causato da un intervento chirurgico sbagliato. È stato Buffon a convincerlo a tornare in campo, nonostante le paure e il dolore, e sulla sua bussola ora c’è una frase in latino: “Frangar, non flectar”, “Mi spezzo, ma non mi piego”.

Guardalben: "Rischiai la paralisi e soffrii di depressione "Buffon si impose per farmi giocare" Sulla sua bussola c'è una frase in latino: "Frangar, non flectar", "Mi spezzo, ma non mi piego". Matteo Guardalben, 51 anni, portiere dai capelli lunghi e ricci passato per Verona, Parma, Palermo e Piacenza in Serie A, è uno di quelli che pur di non mollare rimarrebbe sul ring anche con un occhio pesto e le sopracciglia sanguinanti. "Ho rischiato la paralisi e vinto la depressione, ora mi piacerebbe raccontare la mia storia per sensibilizzare le persone". ivo a Parma, mi godo i miei due figli, sono dentro una società immobiliare.