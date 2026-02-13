Il sindaco Gualtieri ha deciso di imporre una tassa di 1.000 euro ai romani che usano auto elettriche, causando scontento tra i residenti. Dopo aver incentivato l’acquisto di veicoli a batteria per ridurre l’inquinamento, ora si prepara a penalizzare chi circola con queste auto nelle zone a traffico limitato. Un provvedimento che potrebbe colpire chi ha scelto di usare mezzi più ecologici, ma si trova ora a pagare di più per entrare nel centro storico.

La sinistra ha spinto i cittadini ad acquistare i veicoli a batteria per non inquinare, ma adesso il sindaco dem è pronto a imporre un maxi-ticket per entrare nella Ztl. E per le ibride la sosta diventa a pagamento. Se ieri pomeriggio digitavi «auto elettriche ztl roma» la prima risposta che ti dava il noto motore di ricerca era il rimando al sito romamobilita.it e al link «Roma Servizi per la mobilità» dove testualmente si diceva che «I veicoli a trazione esclusivamente elettrica possono liberamente e gratuitamente circolare all’interno di tutte le Ztl di Roma, senza che venga rilasciato un contrassegno cartaceo». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gualtieri tira la sòla pure ai romani: 1.000 euro se circoli con l’elettrica

Il sindaco Gualtieri ha deciso di aumentare le tasse sulle auto elettriche e ibride, causando scontento tra i cittadini romani.

Gualtieri tira le somme del PNRR: «Bene il 90% dei bandi». Metà degli stanziamenti alla mobilità ma c'è il nodo scuole«La narrazione che dice che il cavallo non ce la fa a bere non si è rivelata veritiera. Il cavallo beve, eccome, e ha pure sete». Il cavallo è il Campidoglio, la fonte è il tesoretto dei fondi europei ... ilmessaggero.it

Gualtieri lancia la corsa al bis e l'app per parlare al sindaco: «Campagna elettorale condivisa e un piano sicurezza»Parte con una nuova app la campagna di Roberto Gualtieri per la riconferma in Campidoglio alle elezioni comunali di Roma della primavera del 2027. L'applicazione si chiama Roma ... leggo.it

CHI SA, VEDE SCUOLA INFERNETTO, GUALTIERI DICE UN FALSO: I DOCUMENTI DEL COMUNE LO SMENTISCONO - PILLOLE DI URBANISTICA #27 Nelle dichiarazioni rilasciate in questi giorni su Canale10 tv, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, - facebook.com facebook