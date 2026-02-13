Nino Migliori ha consegnato il premio della Regione a Mariangela Gualtieri durante la cerimonia di ieri a Bologna, in riconoscimento al suo contributo alla poesia contemporanea. A un certo punto, Migliori ha chiesto a Gualtieri di recitare un passo di una sua poesia, scritta appositamente per l’occasione e mai pubblicata prima.

A un certo punto Nino Migliori domanda a Mariangela Gualtieri di recitare un passo di poesia che ha scritto. Si sono incontrati per la prima volta proprio ieri pomeriggio, nella sede dell’Assemblea Legislativa della Regione, dove hanno ricevuto il Premio Emilia-Romagna Cultura, alla sua seconda edizione, ideato nella scorsa legislatura dall’allora assessore alla Cultura, Mauro Felicori. Gualtieri, poetessa e drammaturga cesenate, accetta quindi l’invito del fotografo bolognese quasi centenario, e recita: "Giuro che salverò la delicatezza mia la delicatezza del poco e del nientedel poco poco". Poi s’incamminano verso la sala gremita per ascoltare le motivazioni del premio dalla voce dell’assessora alla Cultura Gessica Allegni, anticipata poco prima del presidente Michele de Pascale che ha ricordato come i due artisti abbiano raccontato la grandezza della nostra Regione, con la parola e l’immagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualtieri e Migliori premiati dalla Regione

Nella sala della Regione, Mariangela Gualtieri e Nino Migliori sono stati premiati ieri per il loro contributo alla cultura italiana; il riconoscimento arriva dopo anni di lavoro e impegno nel campo della poesia e della fotografia.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Mariangela Gualtieri e Nino Migliori premiati in Regione; Mariangela Gualtieri e Nino Migliori ricevono il Premio Emilia-Romagna Cultura; Consegnato a Mariangela Gualtieri e Nino Migliori il Premio Emilia-Romagna Cultura, giunto alla seconda edizione; Mariangela Gualtieri e Nino Migliori premiati in Regione.

Gualtieri e Migliori premiati dalla RegioneA un certo punto Nino Migliori domanda a Mariangela Gualtieri di recitare un passo di poesia che ha scritto. Si sono incontrati per la prima volta proprio ieri pomeriggio, nella sede dell’Assemblea Le ... ilrestodelcarlino.it

Consegnato a Mariangela Gualtieri e Nino Migliori il Premio Emilia-Romagna Cultura, giunto alla seconda edizionePremio Emilia-Romagna Cultura – edizione 2025 La voce di una poesia profonda e lo sguardo visionario della fotografia: linguaggi diversi ma ugualmente potenti, capaci di attraversare i confini regio ... sassuolo2000.it

Appuntamento con il Premio Cultura 2025 oggi all 16 presso la Sala Polivalente “Guido Fanti” viale Aldo Moro 50, Bologna. Il premio sarà conferito a Mariangela Gualtieri e Nino Migliori, due grandi artisti che hanno portato la voce e lo sguardo dell’Emilia-Ro - facebook.com facebook