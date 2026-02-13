Elisabetta Gualmini, candidata civica alle prossime elezioni comunali di Bologna, si prepara a sfidare Matteo Lepore, convinta di poter contare sulla sua esperienza e sulla sua determinazione, anche se riconosce che la lotta sarà dura per il Comune.

"Elisabetta Gualmini ha lavorato bene dove è stata eletta, è competente e donna, insomma ha più di qualche carta da giocarsi" come competitor di Matteo Lepore alle prossime elezioni comunali. "Ma c’è un ’ma’", osserva Paolo Pombeni, professore emerito al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Unibo, commentando la possibilità che l’eurodeputata che ha appena annunciato l’uscita dal Pd (con probabile approdo ad Azione) possa fare un passo avanti per palazzo D’Accursio nel 2027, "ovvero che Gualmini scompagini sia il fronte di sinistra sia quello di destra e abbia l’appoggio dei ’poteri forti’, magari non convinti da un bis dell’attuale sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualmini, ipotesi ’civica’: "Per il Comune sfida dura. Ma può risultare decisiva"

L'eurodeputata verso l'addio: Spostato l'asse identitario del partito. La mia è una scelta molto sofferta.

