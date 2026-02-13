Grifone, scontro al vertice. C’è la diretta concorrente CALCIO I 223 biglietti disponibili per i tifosi del Grosseto sono andati esauriti in meno di dieci minuti, mentre i supporter della squadra si preparano a seguire dal vivo domenica la sfida decisiva contro l’Altopascio, che potrebbe determinare la leadership del campionato.

CALCIO Chiaramente i 223 biglietti a disposizione dei tifosi maremmani per la gara di domenica tra Tau Altopascio e Grosseto sono andati esauriti nel giro di pochi minuti. Si avvicina, quindi, il big-match fra la prima e la seconda della classe. Domenica saranno difronte gli amaranto di mister Maraia, autentica rivelazione del girone, e i biancorossi di mister Indiani che stanno confermando il pronostico di inizio stagione: due compagini che dovrebbero dare vita ad una gara spettacolare. Ricordiamo solo per onore di cronaca il 3-0 dell’andata con il quale i maremmani allo "Zecchini" si sbarazzarono della pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Oggi allo Zecchini si svolge il match tra Grifone e Seravezza, valido per la prima giornata del girone di ritorno.

