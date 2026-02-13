Gressoney, il drammatico salvataggio di un uomo sotto una valanga di neve “Sto soffocando, sto soffocando”. È il grido di allarme lanciato da Alfonso Flostergher, 44 anni, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, che nel pomeriggio del 12 febbraio 2026 è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinitè mentre camminava su un sentiero innevato. La slavina, causata da un improvviso repentino risveglio delle condizioni meteo e dal rapido scongelamento, ha sepolto l’uomo fino a metà petto,

“Sto soffocando, sto soffocando”. E’ il drammatico grido di allarme lanciato da un 44enne, Alfonso Flostergher, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, che nel pomeriggio del 12 febbraio 2026 è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinitè mentre faceva una passeggiata su un sentiero innevato. Sepolto sotto un metro e mezzo di neve, è riuscito a chiamare con il telefono il 112 grazie a una bolla d’aria che si era formata in mezzo alla slavina. Ma non ha detto altro e la comunicazione si è subito interrotta. E’ stato geolocalizzato ed è scattata l’operazione di ricerca, durata oltre tre ore, con l’utilizzo di fotoelettriche e droni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gressoney, il drammatico salvataggio di un uomo sotto una valanga di neve

