Grecia murale omaggia Maria Callas | è il migliore del 2025

A Kalamata, in Grecia, un grande murale dedicato a Maria Callas ha attirato l’attenzione di molti. L’opera, realizzata da un artista locale, raffigura la celebre cantante con dettagli vividi e realisti, e si estende su una parete di oltre 50 metri nel centro della città. È stato riconosciuto come il miglior murale del 2025 a livello mondiale, grazie alla sua capacità di combinare tecnica e passione. La scelta di Callas come soggetto nasce dal forte legame che la città ha con la sua figura e dalla volontà di celebrare la sua eredità artistica. La realizzazione dell’opera ha richiesto settimane di lavoro e

Un nuovo simbolo artistico che omaggia Maria Callas impreziosisce la città di Kalamata, in Grecia: un murale monumentale, proclamato il migliore al mondo nel 2025. L’opera è firmata dall’artista Kleomenis Kostopoulos, che ha scelto di raffigurare il celebre soprano, le cui radici paterne risalgono proprio alla regione greca della Messenia, dove si trova Kalamata. L’artista spiega di aver voluto rappresentare non solo la diva, ma un’allegoria della città stessa. Il murale, infatti, non si intitola “Maria Callas”, bensì “Kalamata”, a sottolineare il legame profondo con il territorio. Kostopoulos ha evitato un ritratto idealizzato, preferendo un’immagine più umana e autentica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grecia, murale omaggia Maria Callas: è il migliore del 2025 Approfondimenti su maria callas A Verbania torna la danza: al teatro Il Maggiore in scena "Callas Callas Callas" A Verbania, il teatro Il Maggiore ospita nuovamente la danza. "Callas, Callas, Callas" e "La Favola di Peter" in scena a Corato Il Teatro Comunale di Corato presenta questo fine settimana due spettacoli, Ultime notizie su maria callas Grecia, murale omaggia Maria Callas: è il migliore del 2025(LaPresse) - Un nuovo simbolo artistico che omaggia Maria Callas impreziosisce la città greca di Kalamata: un murale monumentale, proclamato ... stream24.ilsole24ore.com Questa immagine ritrae la celebre soprano Maria Callas durante un'esibizione al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, il 5 giugno 1963. Il maestro Georges Prêtre, che dirigeva l'Orchestre Philharmonique della RTF (o l'Orchestra della Société des Concerts - facebook.com facebook 1959, Delphi ~ Maria Callas, Tina Onassis, Lady Churchill and Giovanni Battista Meneghini x.com