Grazie a lui è stata approvata la legge che consente la sepoltura degli animali con i padroni | si chiama Coveiro come lui Bob Coveiro becchino in brasiliano

Bob Coveiro, conosciuto come il “becchino” brasiliano che per dieci anni ha lavorato al cimitero di Saudade, nel Taboão da Serra-SP, ha contribuito a far approvare una legge che permette di seppellire gli animali insieme ai loro padroni. La sua presenza, sempre discreta e rispettosa, ha portato conforto ai parenti in lutto, e ora questa norma, che porta il suo nome, rende possibile un addio più dignitoso anche per gli amici a quattro zampe.

L a sua presenza ha portato conforto ai parenti in lutto e lui, per 10 anni, è stato un punto fermo del cimitero di Saudade, nel comune di Taboão da Serra-SP. Per questa sua estrema dedizione il cane Bob è stato soprannominato Bob Coveiro, che in portoghese significa “becchino”. Poi, nel 2021, Bob è morto, ed è stato sepolto insieme al suo tutore. Ma la sua storia struggente non è solo un aneddoto per sciogliere i cuori degli animalisti. « Quella che è iniziata come una storia di amore e lealtà si è trasformata in politica pubblica », ha detto il deputato Eduardo Nóbrega, tra gli autori della Legge Coveiro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La storia di Bob il becchino, il cane che ha dato vita alla legge sulla sepoltura degli animali con i padroni

Bob, il cane che ha vissuto gli ultimi dieci anni in un cimitero a Taboão da Serra, vicino a San Paolo, ha ispirato una nuova legge sulla sepoltura degli animali.

A San Paolo si potranno seppellire i cani nelle tombe di famiglia grazie alla legge che prende il nome da Bob “il becchino”

A San Paolo, in Brasile, è stata approvata una legge che permette di seppellire i cani nelle tombe di famiglia, grazie all’iniziativa dedicata a Bob “il becchino”, un cane che dopo la morte della sua padrona non si è più allontanato dalla sua tomba.

