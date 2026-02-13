Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, risponde duramente a Nordio dopo le accuse e le parole sul referendum, affermando che non si farà mettere a tacere con le minacce.

Non si esaurisce la scia di polemiche innescata dalle parole dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Dopo le dichiarazioni che hanno indignato i sostenitori del “sì” al referendum sulla Giustizia, il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva addirittura azzardato che al magistrato servisse un test psico-attitudinale. Un’uscita alla quale Gratteri ha risposto per le rime: “E che gli devo dire? Non è con questi attacchi o con le minacce di interrogazioni parlamentari o procedimenti disciplinari che mi metteranno a tacere”. La replica di Nicola Gratteri al ministro Nordio Gratteri ha prodotto la sua controreplica nel corso del programma televisivo Piazzapulita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gratteri replica a Nordio dopo il caos sule parole sul referendum, "non mi metteranno a tacere con le minacce"

Nicola Gratteri, il procuratore capo di Napoli, replica a Carlo Nordio sulle polemiche legate al referendum sulla giustizia, affermando che “le conclusioni le faranno i cittadini” e criticando le proposte del ministro sui test psicoattitudinali per i magistrati.

Il ministro Nordio ha reagito duramente alle parole di Gratteri sul referendum.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Gratteri a Piazzapulita: Nordio mi ha dato del matto? E che gli devo dire...; Referendum, Gratteri: 'Votano sì imputati e indagati': è polemica; Referendum Giustizia, è scontro su Gratteri. Il procuratore: Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati. Nordio: Serve il test psico-attitudinale?; 'Votano sì al referendum imputati e indagati', è bufera su Gratteri.

Referendum giustizia, Gratteri replica a Nordio: Le conclusioni le faranno i cittadiniBotta e risposta a distanza tra il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sullo sfondo del dibattito legato al ... thesocialpost.it

Referendum Giustizia, è scontro su Gratteri. Il procuratore: «Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati». Nordio: «Serve il test psico-attitudinale?»Le frasi del procuratore Gratteri sul referendum scatenano l'ira del centrodestra. La Russa: «Offende milioni di cittadini». Poi il capo dei pm di Napoli precisa: «Non ho detto quanto mi viene attribu ... roma.corriere.it

Referendum giustizia, Gratteri replica alle polemiche: "Chi mi accusa è in malafede, loro sì che vogliono alzare lo scontro. Ma io ho superato il senso di paura trentacinque anni fa". #piazzapulita x.com

Gratteri alza il tiro sulla «blasfemia» di Nordio e lo scontro sulla giustizia diventa frontale Dalle parole del ministro alla linea dura di Bartolozzi e Mantovano, fino alla replica compatta della magistratura: la riforma costituzionale accende un conflitto senza prece - facebook.com facebook