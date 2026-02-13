Questa poi. «È certo che per il "No" voteranno le persone per bene, le persone che credono nella legalità come pilastro per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il sì ovviamente gli indagati, gli imputati, lamassoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente». Parola di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli, intervistato dal Corriere della Calabria. E il riferimento territoriale non lenisce il senso di un'offesa rivolta a tutti gli italiani. È la parodia di uno schema moralista: i buoni tutti da un lato, i cattivi dall'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gratteri ma che stai a di? "Imputati e massoni per il Sì", l'ultima gaffe

La Russa attacca duramente Gratteri, accusandolo di aver alzato i toni e di aver offeso.

La polemica si infiamma ancora prima del voto sulla riforma della giustizia.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Pure Gratteri gela la sinistra: Sostiene il No solo per convenienza; Referendum sulla giustizia: Votano sì imputati e indagati. Bufera su Gratteri; Tutti contro Gratteri. La Russa: Basito, Tajani: Attacco alla democrazia. Nordio: Servono test psico-attitudinali. Csm verso l'apertura di una pratica; Gratteri attacca il referendum e accende la Rete: l’88% delle reazioni è contro di lui.

Nicola Gratteri e il sì al referendum da indagati e imputati, politica in rivolta per le parole gravissimeIl procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul referendum che hanno fatto infuriare i sostenitori della riforma ... virgilio.it

Al referendum imputati e massoni schierati per il sì.Bufera su GratteriNordio attacca: parole sconcertanti. Il Csm apre una pratica. La replica: non mi zittisco. Bachelet: commento offensivo ... repubblica.it

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb GRATTERI, MA CHE STAI A DI’ (De Leo) Editoriale: Gratteri ha passato il limite. Mentre una Meloni thatcheriana fa le cose serie Malagiustizia, due casi clamorosi (Campigli, Frasca) Intervista a Sara Kelany Che r - facebook.com facebook