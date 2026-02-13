Nicola Gratteri ha scatenato polemiche con le sue dichiarazioni sul referendum. La causa: le sue affermazioni secondo cui il No sarebbe sostenuto dalle persone perbene e il Sì dagli indagati, massoneria e poteri occulti. La frase ha suscitato reazioni forti, soprattutto tra chi vede in queste parole un’interpretazione distorta del dibattito. La sua dichiarazione ha diviso l’opinione pubblica, alimentando scontri tra sostenitori e detrattori. Un dettaglio distintivo: la frase pronunciata durante un convegno a Catanzaro, davanti a una platea di politici e giornalisti.

Hanno sollevato diffusa e comprensibile indignazione le parole del procuratore Nicola Gratteri, secondo il quale al prossimo referendum sulla giustizia «è certo che per il No voteranno le persone perbene», mentre «voteranno per il Sì, ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente». Ma naturalmente anche Gratteri ieri, proprio come Francesca Albanese ieri l’altro, si è detto vittima di un’interpretazione distorta delle sue dichiarazioni, inviando la seguente precisazione al Corriere della sera: «I miei interventi non possono essere parcellizzati e letti in modo disorganico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gratteri, Albanese e le presunte interpretazioni distorte di noialtri

Approfondimenti su gratteri albanese

La Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia propone un appuntamento prenatalizio con le ‘Guide all'ascolto’ dedicate alle interpretazioni del ‘Magnificat’.

Ultime notizie su gratteri albanese

Argomenti discussi: In direzione contraria - Francesca Albanese, la caccia alla strega è partita dalla lobby delle armi. Referendum giustizia, Gratteri ora è il nemico della destra; Albanese avverte: Se crolla l’ONU, crolla il sistema che ci ha garantito la pace; La dichiarazione shock di Gratteri: Massoneria deviata e centri di potere voteranno Sì al referendum. Salvini: Lo denuncio; Berlino chiede le dimissioni di Albanese, ‘la sua posizione è insostenibile’.

Gratteri contro la riforma della giustizia, quando a Lezioni di Mafie spiegò il legame tra ’ndrangheta e Massoneria deviataLe dichiarazioni di Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia e sul referendum stanno accendendo il confronto pubblico. la7.it

Referendum Giustizia, 51 magistrati contro Gratteri. Valditara: Una svoltaLe paroel del procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sul referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia hanno provocato reazioni ... iltempo.it

Elly, ci dici qualcosa riguardo a Francesca Albanese e Nicola Gratteri Qualcosa, qualsiasi cosa. #Photosatira x.com

#Gratteri ma che stai a di'. La frase autogol sulla #giustizia La Procura indaga #Bellavia il consulente di #Report Pure la #Germania scarica #Albanese Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola #13febbraio #buongiornoatutti #iltempoq - facebook.com facebook